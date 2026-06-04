Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Rönesans GYO, ortak yönetime tabi olduğu Feriköy Gayrimenkul’ün diğer yarısını da satın almak için el sıkıştı.

YÜZDE 100 KONTROL İÇİN İMZALAR ATILDI

Mevcut ortaklık yapısında Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 50 payını elinde bulunduran Rönesans GYO, Euro Crescent Private Limited’e ait olan diğer yüzde 50’lik hisseyi devralmak üzere pay devir sözleşmesi imzaladı. 3 Haziran 2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla atılan bu imza, şirketin ilgili ortaklıktaki payını yüzde 100’e çıkaracak. Böylece daha önce iki ortaklı yönetilen Feriköy Gayrimenkul, tamamen Rönesans GYO çatısı altına girecek.

GÖZLER REKABET KURULU'NUN ONAYINDA

Atılan imzalara rağmen hisse devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmadı. Satın alma işleminin hayata geçebilmesi için Rekabet Kurulu’nun onayı beklenecek. Şirket yönetimi, kurul onayının alınması için gerekli resmi başvuruların yapılacağını ve sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeni bir bilgilendirme geçileceğini paylaştı.

İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi’nin dolaylı mülkiyet haklarının tamamı tek elden Rönesans GYO'ya geçmiş olacak.