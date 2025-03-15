İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin mart ayı toplantılarında ele alınan "Meri İmar Planlarına Çatı Katlarına İlişkin Plan Notu İlavesi" teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Bu düzenleme, İstanbul genelindeki çatı katlarının kullanımına yönelik farklı uygulamaları ortadan kaldırmayı ve eşitlik sağlamayı amaçlayan bir nitelik taşıyor.

KAÇAK YAPILAŞMANIN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

Bu yeni düzenleme ile çatı katlarının daha yaşanabilir bir hale getirilmesi hedeflenirken, kentsel dönüşüm sürecine de katkı sağlanması planlanıyor. Bu uygulama ile, imar planlarında konut inşasına uygun olan parsellerde belirlenen şartlara göre çatı dairesi yapılmasına olanak sağlanacak. Öte yansan riskli yapılar yıkılıp yeniden inşa edilirse, çatı katlarındaki kaçak yapılaşmanın engellenmesi sağlanacak.

BU UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yeni düzenleme çerçevesinde, imar planlarında konut yapılmasına izin verilen alanlarda çatı dairesi yapılabilecek. Bu düzenlemeye göre belirlenen kurallar şu şekilde olacak: