Rondo’nun Türkiye macerası, Şubat 2013’te İstanbul merkezli MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj’ı satın almasıyla başlamıştı.

GEREKÇESİ TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK BELİRSİZLİK

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre İstanbul’daki tesis, yıllar boyunca şirketin genel performansına katkı sağlasa da, fiziksel alan kısıtlamaları nedeniyle uzun vadeli stratejik hedeflere uygun bir yeniden yapılanma ancak farklı bir lokasyonda büyük yatırımlar gerektiriyordu. Rondo, bu nedenle tesisi elden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin Türkiye’den çekilme kararında, ülkedeki ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon oranları ve işçi sendikalarının artan talepleri belirleyici oldu.

KAYNAKLARINI AVRUPA'DAKİ TESİSLERİNE AKTARACAK

Şirket, bundan sonraki süreçte kaynaklarını Avusturya, Almanya, Macaristan ve Romanya’daki mevcut tesislerine yönlendirerek verimliliği artırmayı, rekabetçiliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

Aile şirketi yapısıyla faaliyet gösteren Rondo Ganahl, özelleştirilmiş oluklu mukavva ambalajlar, kalıplanmış elyaf iç ambalajlar ve oluklu kağıt üretiminin yanı sıra kendi geri dönüşüm sistemini de işletiyor. Grup, yaklaşık 1.800 çalışanıyla Avrupa’nın çeşitli noktalarında entegre ambalaj çözümleri sunmaya devam ediyor.