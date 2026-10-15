İstanbul’da etkili olan sel felaketi, kentin önemli iş ve yaşam merkezlerinden Vadistanbul’da da etkisini gösterdi. Selden etkilenen AVM Otoparkı sosyal medyada paylaşılmıştı. AVM yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

AVM Yönetiminin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada otoparkların geçici süre ile kullanıma kapandığı bu nedenle AVM’ye ulaşımın toplu taşıma ile sağlanabileceği belirtildi.

Uzman isimler, ‘vadi, dere, göl’ gibi kelimelerin geçtiği yerlerin bugün aldığı hasarların tesadüf olmadığını belirtiyor.

‘Vadi, dere, göl’ gibi isimler benzetme olsun diye bu bölgeler daha önce gerçekten vadi, dere ve göldü. Çok yüksek yağışlarda da doğa hafızasını harekete geçirip vadi ve dereleri adeta canlandırıyordu. O bölgelerden biri Vadistanbul…Peki, Vadistanbul’a nasıl imar izni çıktı?

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Vadistanbul’da imar planı sürecinin nasıl yaşandığını anlattı.

Eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’ın açıklaması şöyle:

"Vadi İstanbul, Kadir Topbaş döneminde bu alanın imar planı değişiklikleri İBB Meclisinde yapıldı, plan değişikliğine oy veren meclis üyeleri,imar komisyonu üyeleri, yol veren bürokratların yüzü gülmesin,Bu alan Evyap’ın sabun fabrikasının Ayazağa’daki 40 yıllık fabrikasının yeriydi, 2004 yılında imar rantı yola çıktı ve Türkiye’nün en büyük projelerinden biri oldu, Kağıthane Deresi yanında, Orman içinde.

Bilin bakalım o dönem imar komisyonu üyesi ve meclis üyesi olarak buranın yapı denetimi kimin firması tarafından yapıldı.

Timur Soysal Yetmedi projeye özel İBB Meclisinde Monoray izni verildi. Doğa gerekli cevabı verdi, verecek.

Kadir Topbaş’ın damadı FETÖ'den hapis yatan Ömer Faruk Kavurmacı’da projenin ortağıydı."