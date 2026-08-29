Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizlice kayıt altına alındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, işletmeye gelen müşterilerin görüntülerinin izinsiz çekildiği ve bu verilerin sosyal medya platformlarında ücret karşılığında servis edildiği belirlendi.

7 KAMERA, 14 BİN GİZLİ GÖRÜNTÜ YAKALANDI

Adrese düzenlenen operasyon kapsamında iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, içerisine gizli kamera sistemi yerleştirilmiş 1'i aktif, 6'sı sökülmüş halde toplam 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal bulundu. Dijital incelemelerde, müşterilere ait yaklaşık 14 bin videonun online bir platform üzerinden yayınlandığı saptandı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Skandalın ardından iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen diğer şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Yakalanan 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.