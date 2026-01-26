İstanbul önceki gün gece korkunç bir cinayete sahne oldu. Bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde başı olmayan ceset bulmasıyla ortaya çıkan olay, ilerleyen saatlerde ortaya çıkan ayrıntılarla dehşeti artırdı.

Genç kadının bacakları ve başının farklı konteynerlere atıldığı belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu tespit edildi.

ANLATTIKLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

Genç kadını bıçaklayarak öldüren kişinin sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. olduğu belirlendi.

Cinayetin ardından şüphelinin bir arkadaşını arayarak cesedi birlikte parçaladığı ortaya çıktı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan Dılshod Akhrol Uglı T.’nin ilk ifadesinde anlattıkları ise dehşete düşürdü.

İddiaya göre Dılshod, genç kadını evine çağırdı. Eve geldikten sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bıçağı alan Uglı T., kaçmaya çalışan Durdona’yı sırtından bıçakladı. Genç kadın engel olmaya çalışırken kol ve bacaklarından da darbe aldı.

Cinayetin ardından cesetten kurtulmak isteyen zanlı, banyoyu küçük bulduğu için başını keserek kanın boşalmasını beklediklerini, kan tamamen aktıktan sonra cesedi salona taşıyarak parçaladıklarını anlattı.

Parçaların poşetlere konularak valize yerleştirildiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Durdona Khokimova, bundan 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelmişti.

İstanbul'a yerleşen Durdona, burada av bayisi açmıştı. Bir yıl önce de kendisi gibi Özbekistan vatandaşı olan Uglı ile TikTok'ta gezinirken tanışmıştı.

Uglı inşaatlarda çalışıyordu. TikTok'taki tanışma yüzyüze buluşmaya dönüşmesi uzun sürmedi. Sevgili olmuşlardı. İlk başlarda iyi giden ilişki Uglı'nın davranışları nedeniyle çekilmez bir hal alıca ayrılmaya karar verdi ancak Uglı buna yanaşmıyordu. Zaman zaman yaşanan tartışmaların ardından yine buluşuyorlardı. Uglı Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak No1'de binanın zemin katında arkadaşı Kamalkhodaev ile yaşıyordu. Durdona zaman zaman eve geliyor aralarındaki tartışmalar komşuların kulağına kadar gidiyordu. Olaydan iki gün önce de evde kavga çıkmış kavga sesleri yine komşulara kadar gitmişti. Geçen cumartesi günü yine evde kavga çıkmıştı sesler bir süre sonra kesilmişti.

3 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Ugli T. Ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ile genç kızın evden çıkarken kasaba gidiyorum dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büroda sürüyor.

CESEDİ 4 PARÇA HALİNDE ATMIŞLAR

Öte yandan şüphelinin cesedin başını gövdesini ve bacaklarını parçalara ayırıp her bir parçayı ayrı konteynerlere attığı öğrenildi.

Cinayet Büro Ekiplerinin çöpleri dağıtıp 40 dakika içerisinde genç kadının tüm parçalarını bulduğu öğrenildi.