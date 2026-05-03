İstanbul'da aylık 35 bin TL'ye ulaşan kira fiyatlarını yıllık bazda 420 bin TL olarak hesaplayan Yücedağ, bu tutarı kiraya vermek yerine taşınabilir bir mülke yatırım yapmayı tercih etti. Yücedağ, hayata geçirdiği bu yeni yaşam modeli sayesinde hem konaklama maliyetlerini minimize ettiğini hem de bağımsız bir yaşam alanı oluşturduğunu belirtti.

Daha önce ailesine ait yazlıkta konaklayan ancak özel alan ihtiyacı duyan içerik üreticisi, karavanını özellikle yaz ayları boyunca Burhaniye'de konuşlandırmayı planlıyor. Kendi mülkiyetindeki karavanın, geleneksel konut kiralama modeline göre daha ekonomik bir çözüm sunduğunu ifade eden Yücedağ, sürecin aynı zamanda bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.

Karavan yaşamının sunduğu lokasyon esnekliğine dikkat çeken Yücedağ, bu tercihin kendisine doğayla iç içe olma ve dilediği bölgede konaklama imkanı sağladığını belirtti. İçerik üreticisi, gayrimenkul kira ödemeleri yerine kendi mülküne yatırım yaparak ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyması halinde bu varlığı elden çıkarma seçeneğine de sahip olduğunu kaydetti.