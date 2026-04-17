Küresel zenginlik merkezleri yeniden şekilleniyor. 2026 yılı itibarıyla milyarderlerin en yoğun yaşadığı şehirler belli olurken, listedeki çarpıcı değişimler dikkat çekti. Özellikle İstanbul'un milyarder sayısı bazında sergilediği performans, küresel ölçekte büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Dünya devleriyle yarışan İstanbul'un listedeki konumu, güncel servet haritasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

ŞANGHAY (92 Milyarder) 1 / 22 PEKİN (91 Milyarder) 2 / 22 MUMBAİ (90 Milyarder) 3 / 22 SHENZEN ÇİN (85 Milyarder) 4 / 22 Günün Trend Haberleri MOSKOVA (69 Milyarder) 5 / 22 YENİ DELHİ (63 Milyarder) 6 / 22 SAN FRANCİSCO (55 Milyarder) 7 / 22 HONG KONG (74 Milyarder) 8 / 22 SİNGAPUR (48 Milyarder) 9 / 22 TAİPEİ (48 Milyarder) 10 / 22 PARİS (46 Milyarder) 11 / 22 BANGKOK (43 Milyarder) 12 / 22 HANGZHOU (41 Milyarder) 13 / 22 GUANGZHOU (38 Milyarder) 14 / 22 CAKARTA (35 Milyarder) 15 / 22 LOS ANGELES (33 Milyarder)) 16 / 22 SEUL (30 Milyarder) 17 / 22 TOKYO ( 30 Milyarder) 18 / 22 MİLANO (28 Milyarder) 19 / 22 PALM BEACH ( 28 Milyarder) 20 / 22 İSTANBUL (28 Milyarder) 21 / 22 DALLAS (26 Milyarder) 22 / 22

❮ ❯

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.