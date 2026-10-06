Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir'deki ortaokuldaki bıçaklı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralanan öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M, ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı.
Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...