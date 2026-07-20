Bayrampaşa'da pazar yerinde bulunan vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu hemen ihbar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yerde yatan erkek şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek detaylı incelemelerde bulundu.
Polis ekiplerinin pazar yerinde yaptığı olay yeri incelemesinin ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi bulunduğu yerden kaldırıldı. Şahsın kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenaze, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.