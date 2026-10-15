İstanbul'da hafta başından bu yana etkisini sürdüren fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Megakentte aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meteoroloji ve AKOM’dan gelecek tahminlere çevrildi. Hafta sonu planı yapan İstanbullular, "İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, hafta sonu hava nasıl olacak?" sorularına hararetle yanıt arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son dakika hava durumu raporuyla İstanbulluları kritik bir konuda uyardı. Cuma günü şiddetini biraz olsun kaybetmesi beklenen sağanak yağış, cumartesi günü yeniden kuvvetlenerek megakenti vuracak.

Cuma günü sağanak yağış hafifliyor ama bitmiyor

Cuma günü İstanbul genelinde yağışların şiddetinde düne göre kısmi bir azalma yaşanacak. Ancak gün boyunca çok bulutlu hava ve yerel sağanak geçişleri aralıklarla devam edecek.

Metrekareye 15 ila 30 kilogram yağış düşmesi beklenen cuma gününde sıcaklıklar, en düşük 11 derece, en yüksek ise 14 ila 16 derece arasında seyredecek. İstanbulluların cuma günü de şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekiyor.

Cumartesi gününe dikkat: Metrekareye 60 KM yağış

Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiren en kritik uyarı ise cumartesi günü için yapıldı. AKOM verilerine göre, 17 Ekim Cumartesi günü yağışlar kent genelinde yeniden şiddetlenecek ve kuvvetli sağanağa dönüşecek.

Raporda, cumartesi günü metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği vurgulanırken, hava sıcaklığının ise 15 derece civarında seyredeceği belirtildi. Yetkililer; yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek yerel su baskınlarına, göllenmelere ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Müjdeli haber pazar günü günü: İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

Megakentlilerin merakla beklediği müjdeli haber ise pazar günü geliyor. İstanbul'u günlerdir esir alan yağışlı hava dalgası, pazar gününden itibaren kenti tamamen terk edecek. 18 Ekim Pazar günü itibarıyla yağışlar yerini parçalı bulutlu ve sakin bir havaya bırakacak.

Yağmurun durmasıyla birlikte termometreler de hızla yükselişe geçecek. Hafta sonunun son gününde yağışsız bir havaya uyanacak olan İstanbul, yeni haftanın başında ise az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle karşılaşacak. Hava sıcaklıkları yeni haftanın ilk gününde 17 dereceye kadar tırmanarak şehre nefes aldıracak.