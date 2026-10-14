Sağanağın yol açtığı aksaklıklar nedeniyle mahsur kalan Nazan Öncel, bölgede çok sayıda kişinin zor durumda kaldığını söyledi. Yakındaki bir okulda öğrencilerin de mahsur kaldığını aktaran Öncel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'YÜZLERCE İNSAN MAHSUR KALDI'

“Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı. Şurada ileride bir okul var, çocuklar orada mahsur kaldı. Felaket bir gün, ağır bir vaka yani.”

MURAT BOZ VE DEMET ÖZDEMİR DE MAHSUR KALMIŞTI

İstanbul’daki sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir de stüdyoda mahsur kaldıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.