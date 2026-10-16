İstanbul Ayazağa’da selin 3’üncü gününde köprü altında bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı kimlik tespiti doğrultusunda, ölü bulunan kişinin sel felaketinin yaşandığı günden bu yana kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Turgut Dursun olduğu anlaşıldı. CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ekiplerin zorlu çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Turgut Dursun’un cansız bedeni, ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat ve soruşturma sürdürülüyor. Sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e çıkarken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ayrıntılar gelecek...

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