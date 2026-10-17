İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Amatör Lig kulübü Ayazağaspor'un stadı olan Ayazağa Atatürk Stadı da yağışlar nedeniyle çamurla kaplandı.

Kullanılamaz hale gelen Ayazağa Spor Tesislerinde temizlik çalışmaları devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

STAT YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

İstanbul'daki sel felaketinde ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı tamamen yıkılıp yeniden yapılacak.

Ayazağa'daki futbol sahasında küçük yaş gruplarına hem futbol eğitimi verilirken, hem de amatör lig maçları oynanıyordu.

''DURUM ÇOK KÖTÜ''

Ayazağaspor Kulübü Başkanı Sedat Yaşar yaptığı açıklamada, ''Ayazağa halkına geçmiş olsun. Durum çok kötü. Devletimiz bizi yalnız bırakmaz. Ben buna inanıyorum. Dükkanların bütün malzemeleri kulübün sahasına indi. Oradaki pislik ve çamur hat safhada. Ne halı kullanılabilir, ne saha kullanılabilir, ne soyunma odaları kullanılabilir.'' ifadelerini kullandı.