İngiltere Hükümeti, İstanbul'daki sel felaketinden sonra Türkiye için seyahet uyarılarını değiştirdi.
Uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
Şiddetli yağmur fırtınaları, Türkiye genelinde sel ve heyelanlara neden olarak yollara ve köprülere zarar verebilir. Bazı güzergahlar geçilmez hale gelebilir; bu da seyahat etmeyi zorlaştırır ve temel hizmetlerin aksamasına yol açabilir.
Etkilenen bir bölgedeyseniz:
- Yerel medyayı takip edin
- Tahliye emirleri de dahil olmak üzere yerel yetkililerin talimatlarına uyun