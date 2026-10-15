İngiltere Hükümeti, İstanbul'daki sel felaketinden sonra Türkiye için seyahet uyarılarını değiştirdi.

Uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

Şiddetli yağmur fırtınaları, Türkiye genelinde sel ve heyelanlara neden olarak yollara ve köprülere zarar verebilir. Bazı güzergahlar geçilmez hale gelebilir; bu da seyahat etmeyi zorlaştırır ve temel hizmetlerin aksamasına yol açabilir.

Etkilenen bir bölgedeyseniz: