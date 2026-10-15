İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Felaketin ardından yeni bir uyarı yapan eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü ve meteoroloji uzmanı Murat Şahin, yağış tehlikesinin henüz geçmediğini belirterek ikinci bir dalganın daha büyük bir afete neden olabileceğine dikkat çekti.

Günler öncesinden yaptığı tahminle dikkat çeken Şahin, güncel meteoroloji haritalarını paylaşarak Marmara Bölgesi için kritik uyarılarda bulundu.

Toprağın suya doyduğunu vurgulayan uzman, yeni yağışlarla birlikte sel ve taşkın riskinin daha da artabileceğini bildirdi.

10 EKİM'DE GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

Murat Şahin, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili ve uzun süreli yağışların sel ve taşkın tehlikesi yaratabileceğini belirtmişti.

Şahin, olası risklere karşı dere yatakları ve kanalların temizlenmesi, tahliye mazgallarının açılması ve suyun akışını engelleyebilecek molozların kaldırılması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

İZLANDA KAYNAKLI SİSTEM ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışların nedenini değerlendiren Şahin, Türkiye'nin, özellikle İstanbul çevresinin İzlanda kaynaklı derin bir alçak basınç sistemi ile meteorolojide “Soğuk Damla” (Cut-off Low) olarak adlandırılan hava olayının etkisinde olduğunu ifade etti.

İstanbul'da metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirten Şahin, yağışlı sistemin önümüzdeki 2-3 gün boyunca bölgede etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

“100 KİLOGRAM DAHA YAĞIŞ DÜŞERSE AFET OLUŞABİLİR”

500 hPa yükseklik, rüzgâr ve sıcaklık haritalarını paylaşan Şahin, perşembe ve cuma günleri için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da çarşamba günü afet boyutunda yağış görüldüğünü hatırlatan uzman, tehlikenin devam ettiğini vurguladı.

Şahin, yeni sistemle birlikte düşen yağış miktarının daha da artabileceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

-Tekrar uyarıyorum: Yarın da derin bir sistem geliyor.

-Ekim ayında bu sistem gelirse afet derecesinde sel ve taşkın tehlikesi oluşur.

-Halihazırda düşen 100 kilogram yağışın üzerine, 100 kilogram ve üzeri bir yağış daha gelirse yarın afet oluşabilir.

-Sel, taşkın ve can kaybı yaşanabilir. Dikkat!

TÜM MARMARA İÇİN TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Toprağın suya doyduğunu ve yeni yağışlarla birlikte riskin büyüyebileceğini belirten Şahin, Marmara Bölgesi genelinde önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki illerde aşırı yağış, sel ve taşkın tehlikesinin sürdüğüne dikkat çeken uzman, yeni yağışların 2-3 gün daha etkili olabileceğini ifade ederek yetkililere ve vatandaşlara teyakkuz çağrısı yaptı.

Şahin, “Marmara için tehlikeli meteorolojik koşullar devam ediyor. İllerde aşırı yağış riski, sel ve taşkın tehlikesi var. Yeni yağışlar 2-3 gün daha sürecek, risk daha da arttı. Her il teyakkuzda olsun ve acilen önlem alsın” dedi.