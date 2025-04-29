Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri depremini doğru tahmin eden bir uzman olarak, İstanbul için beklenen büyük depremin gerçekleşmediği görüşünü savunuyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, son büyük deprem olduğunu iddia etti.

'7,2'LİK DEPREM İÇİN 350 KM'LİK FAY GEREKİR'

Bir televizyon programında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi tabanını çok iyi bildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Marmara'da bu son büyük depremdi. 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmıştı. Bazılarına göre 1766'dan beri Marmara'da deprem olmadı ve '250 yılda bir Marmara yerle bir olacak' deniyor. Önce 8, sonra 7 büyüklüğünde deprem öngördüler. Ancak 250 yılda bir deprem tezi yanlış. 7,2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik fay gerekir. Doğu'ya doğru ilerleyen bir deprem riski yok."

'MARMARA'DA DEPREM TEHLİKESİ KALMADI'

Üşümezsoy, yanıltıcı fay iddialarına da değindi: "Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında, Avcılar gibi bir sırt var. Buradan geçen bir fay gösteriyorlardı, ama böyle bir fay yok. Risk taşıyan tek fay, Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fay. Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Artık başka deprem tehlikesi kalmadı."

'3 İLE DİKKAT'

Ayrıca yeni uyarılarda bulunan Üşümezsoy, "İzmir Karaburun-Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat" çağrısı yaptı.