İstanbul Güngören’in Tozkoparan Mahallesi’nde 6 bin kişinin yaşadığı Cömertkent Sitesi sakinleri, oturdukları binaların yerinde dönüştürülmesini istiyor. Site, 45 yıl önce dere yatağı üzerinde 3 kat imar izni verilmesine rağmen 11 kat olarak inşa edildi. Duvarlarında büyük yarıkların oluşan evlerde güvende hissetmeyen site sakinleri, yaşadıkları korkuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AKP’li Güngören Belediyesi’ne iletti.

Yardım çağrısı yapan site sakinleri içine düştükleri kâbusu şöyle dile getirdi;

“Binalarımız ayakta zor duruyor. Belediye yetkilileri bize, ‘evinizi boşaltın’ diyor. Binaların çökeceğini biz de biliyoruz. Ama nereye gidelim? Kiraya gücümüz yetmiyor, müteahhit işe girmiyor. TOKİ söz verdi, gelmiyor. Kentsel dönüşüm için yardım eline ihtiyacımız var. TOKİ bu projeyi üstlenmeyecekse neyi üstlenecek? Ölmek istemiyoruz.”

Site sakinleri 6 Şubat depremleri sonrası “Yarısı Bizden” kampanyasına 970 kişi başvurdu, üçte iki çoğunluk sağlandı. Ancak TOKİ devreye girmeyince süreç tıkandı. Belediye yetkilileri karot örneği alınarak yıkım sürecinin başlatılmasını önerdi.

Ancak binaları TOKİ’nin yapacağına dair bir güvence verilmediği için halk geri adım atmak zorunda kaldı. Site sakinleri, kendi başlarına bu dönüşümü yürütemeyeceklerini, belirterek devletten acil yardım talebinde bulunuyor.