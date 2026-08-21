Türk Coğrafya Kurumu’nun ev sahipliğinde Uluslararası Coğrafya Birliği’nin düzenlediği ve 50 ülkeden genç coğrafyacıların katıldığı olimpiyatı madalya töreni, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapıldı.





RUM BAYRAĞI AÇTILAR



Dünyanın farklı coğrafyalarından İstanbul’a gelen gençler, bir hafta boyunca yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan etaplarda coğrafya bilgilerini ve analiz yeteneklerini ortaya koydu. Organizasyonda Mumcu, Arınç’ı düelloya çağırdı.





TÜRK EKİBİ GÜMÜŞ MADALYA ALDI



Türkiye’nin tanımadığı Rum yönetimi gençleri de 2 madalya aldı. Madalya takdimi sırasında anons “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak yapıldı ve bu sırada öğrencilerden birisi Rum yönetiminin bayrağını açtı. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı, özel ve kamu kuruluşların desteklediği uluslararası bir toplantıda, KKTC’nin siyasi varlığı yok sayıldı. Yarışmada Rum kesimi yer alırken, KKTC’ye davet yapılmadı.