İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "vize" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterdikleri ve botlar ile çeşitli yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı sabahı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 38'i hakkında tutuklama talep edildi. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanması talebinde bulunuldu. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

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