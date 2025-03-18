İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Şubat 2025 Raporunu yayınladı. 3-11 Mart tarihleri arasında 751 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan raporda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada şubat ayında da ekonomik sorunlar önemli bir yer tuttu.

HER 10 HANEDEN 7'SİNDE İFTAR SOFRASI VAR

Katılımcıların yüzde 73,8’i Ramazan ayında hanesinde iftar sofrası kurulduğunu belirtirken yüzde 26,2’si iftar sofrası kurulmadığını ifade etti. Ankete katılan yurttaşların yüzde 73,8’i Ramazan ayında gıda fiyatlarının olması gerekenin üstünde arttığını belirtirken, yüzde 11,6’sı makul düzeyde de olsa arttığını, yüzde 11,3’ü artmadığını, yüzde 3,3’ü ise konu hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

VATANDAŞLAR GEÇİNEMİYOR

Araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 14’ü rahatlıkla geçinip birikim yapabildiğini, yüzde 40,1’i geçinebildiğini fakat tasarruf için para ayırmadığını, yüzde 23,2’si bazı ek harcamalardan kısarak ay sonunu zor getirdiğini, yüzde 22,8’i ise geçinemediğini ve bazı ödeme ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Ocak ayı ile karşılaştırıldığında geçinmekte zorlanan katılımcıların oranında artış görülürken, hanesinde düzenli gelir getiren biri olmayan katılımcıların yüzde 76,7’si geçinemediğini söyledi.

YÜZDE 8'İ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Araştırmada, kredi kartı kullanan yurttaşların yüzde 52,7’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 27,5’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yapanların oranı yüzde 6,9 olurken, yüzde 4,2’si asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini, yüzde 8,7’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Alt sosyoekonomik seviyede bulunan katılımcıların yüzde 18,6’sı, kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini belirtti.

Ankete göre katılımcılar yüzde 16,6’sı Şubat ayında fatura ve aidatlarını zamanında ödeyemediğini aktardı. İstanbulluların yüzde 61'i doğalgaz, yüzde 46,8'i elektrik, yüzde 40,9'u ise su faturasını zamanında ödeyemediğini ifade etti.

HER 10 HANEDEN 1'İ KİRASINI ÖDEYEMİYOR

Kiracı olduğunu belirten katılımcıların yüzde 88,5’i geçen ay kirasının tamamını ödeyebildiğini belirtirken yüzde 11,5’i ise ödeyemediğini ifade etti.

İSTANBULLULARIN STRES SEVİYESİ YÜZDE 6,7

Katılımcılara Şubat ayındaki duygu halleri de soruldu 10 üzerinden derecelendirilen ankete göre İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,7, kaygı seviyesi ise 6,1 olarak ölçüldü. Şubat ayındaki yaşam memnuniyeti 4,7 ve mutluluk seviyesi 5,1 olarak derecelendirildi.