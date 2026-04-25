2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda (Çin) sahneye çıkan BYD Sealion 08, markanın "Ocean" serisinin en güçlü ve en lüks üyesi olarak tüm bakışları üzerine topladı.

5 metreyi aşan devasa gövdesi ve 643 beygirlik motor gücüyle Mercedes-Benz GLS gibi devlere meydan okuyan bu araç hakkında detaylar gün yüzüne çıktı.

Sealion 08'in en çok konuşulan özelliği, rakiplerini saniyeler içinde geride bırakan batarya teknolojisi oldu. İkinci nesil Blade batarya sistemi sayesinde, araç %10'dan %97 doluluğa sadece 9 dakikada ulaşıyor.

Henüz resmi kapasite ilan edilmese de, 130,5 kWh'lik dev batarya paketiyle CLTC standartlarına göre tam 900 km yol kat edebiliyor.

5 saniyede 100 KM hız

Bu sadece bir aile otomobili değil, bir hız makinesi. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 643 beygirin birleşimiyle, bu dev SUV 0'dan 100 km/sa hıza sadece 5 saniyede çıkıyor.

Great Tang modelinden miras kalan çift odacıklı havalı süspansiyon ve arka tekerlekten yönlendirme sistemiyle konforu 'zirveye' taşıyor.

Mercedes-Benz GLS'den sadece 92 mm daha kısa olan Sealion 08, yollarda adeta bir "deniz canlısı" gibi süzülüyor.

Denizcilik estetiği: Keskin kenarların yerini alan akıcı hatlar ve uzatılmış far grupları.

Konfor seçenekleri: İhtiyaca göre 5 koltuklu veya 6 koltuklu lüks iç mekan konfigürasyonu.

Fiyat etiketi: Bu devasa gücün Çin pazarındaki fiyatı yaklaşık 300.000 RMB (yaklaşık 2 milyon) olarak belirlendi.