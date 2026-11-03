40 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım, İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşıp İzmir'in tarihi köyü Şirince'de vakit geçirdi.
Doğayla iç içe anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, alışılmışın dışındaki tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
UZUN ÖRGÜLÜ SAÇLARIYLA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU
Futbol sahalarındaki forması ve Survivor yarışmasındaki görüntüsüyle tanınan Sercan Yıldırım, Şirince sokaklarında bu kez hasır şapkası, bol kesimli kıyafetleri ve uzun örgülü saçlarıyla dikkat çekti. Doğal tonların hâkim olduğu rahat tarzı, eski futbolcunun alışılmış imajından oldukça farklı bir görünüm ortaya koydu.
Yıldırım'ın doğayla iç içe görüntüleri ve değişen tarzı sosyal medyada ilgi gördü.
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“HAYATI AKIŞINA BIRAKTIM”
Şirince'deki tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Yıldırım, gönderisine şu notu düştü:
“Hayatı akışına bıraktım🙏 Benim Halloween böyle geçti. Doğa, zeytin, ağaçlar ve güneş her şey çok güzeldi. Gözlüğümü kaybetmeseydim her şey daha güzel olabilirdi :( Teşekkürler Şirince 🙏”
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