“HAYATI AKIŞINA BIRAKTIM”

Şirince'deki tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Yıldırım, gönderisine şu notu düştü:

“Hayatı akışına bıraktım🙏 Benim Halloween böyle geçti. Doğa, zeytin, ağaçlar ve güneş her şey çok güzeldi. Gözlüğümü kaybetmeseydim her şey daha güzel olabilirdi :( Teşekkürler Şirince 🙏”