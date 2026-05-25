SAIC-Volkswagen ortak girişimi tarafından üretilen ve markanın en güncel tasarım dilini yansıtan yeni model, tek depo yakıt ve tam şarjla sunduğu 1.468 kilometrelik devasa menziliyle otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Markanın Çin pazarına yönelik geliştirdiği en yeni hibrit platformun ilk temsilcileri olan Passat ePro ve Tiguan L ePro modellerinin resmi lansmanının 29 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

SARSINTISIZ SÜRÜŞ PERFORMANSI SUNUYOR

Yüksek verimlilik odaklı bir güç aktarma sistemine sahip olan yeni Passat ePro, kaputunun altında 129 beygir güç üreten 1.5 litrelik EA211 turbo benzinli motor ile 197 beygir gücündeki elektrik motorunu bir araya getiriyor.

Gücünü 22 kWh kapasiteli bir bataryadan alan bu hibrit sistem, TQ251 şanzıman kombinasyonu sayesinde hem üst düzey yakıt tasarrufu hem de sarsıntısız bir sürüş performansı vaat ediyor.

TASARIMIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tasarım ve konfor unsurlarıyla da standart modellerden ayrışan araç, 5.017 milimetrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir duruş sergiliyor. İnce LED farları, bagaj kapağı boyunca uzanan modern ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen logosuyla geleceğin elektrikli tasarım çizgilerini taşıyan otomobil, iç mekan teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

Ön panelinde 10.3 inçlik dijital gösterge ekranı ile 12.9 inçlik merkezi multimedya ekranını barındıran araçta, ön yolcu için özel olarak konumlandırılmış üçüncü bir ekran daha yer alıyor. Yatay ve bütünleşik konsol tasarımı ise kabin içindeki ferahlık hissini ve genişliği üst seviyeye çıkarıyor.