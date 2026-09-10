Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, yargı teşkilatındaki bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev yerlerine ilişkin kararnameyi karara bağladı.

HSK Birinci Dairesi, üye tam sayısıyla gerçekleştirdiği toplantıda, bazı yer adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında hazırlanan kararname teklifini gündem dışı görüştü.

1697 sayılı kararla toplam beş hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Gazete Pencere'nin haberine göre, kararnamenin en dikkat çeken atamalarından biri Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gerçekleşti.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Dede, atamanın ardından yaptığı açıklamada, kendisini göreve layık gören Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek ile HSK daire başkanları ve üyelerine teşekkür etti.

IĞDIR'A İKİ ATAMA BİRDEN

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz da Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Aynı kararname kapsamında Giresun Hakimi Elif Aliyazıcıoğlu Akkiraz da Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine getirildi.

Meriç Dede'nin Giresun'a atanmasıyla boşalan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Onur Yılmaz getirildi.

Böylece İstanbul Anadolu Adliyesi'nden 1500 kilometre uzaklıktaki Iğdır'a başsavcı ataması yapılmış oldu.

Kararnamede İstanbul'dan Iğdır'a bir başka atama daha yer aldı. İstanbul Hakimi Merve Coşkun Yılmaz, Iğdır Hakimliği görevine atandı.