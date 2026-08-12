İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Fatma Kaya, tip 1 diyabet hastası 24 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki torununun daha sağlıklı beslenmesi için araştırma yaparken aronyayla tanıştı. Yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği nedeniyle "süper meyve" olarak bilinen aronyayı yetiştirmeye karar veren Kaya, bunun için memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine döndü.

Tarım ve Orman müdürlüklerinden aldığı destekle 3 yıl önce Eflani'ye bağlı Başiğdir köyünde üretime başlayan Kaya, 8 dönümlük arazisine 3 bin kök aronya dikti. İlk iki yılda özellikle don olayları nedeniyle beklediği verimi elde edemeyen Kaya, ailesinin desteğiyle üretime devam etti.

Bu yıl yaklaşık 2 bin kökten verim alan Kaya, sezon sonunda 2 ton civarında ürün hasat etmeyi bekliyor.

8 DÖNÜM ARAZİDE 3 BİN KÖK ARONYA

Kaya, aronyayı ilk olarak oğlu ve torunu için sağlıklı ürün ararken keşfettiğini belirtti. Eflani'nin ikliminin bitkinin yetişmesi için uygun olduğunu düşündüğünü ifade eden Kaya, üretim sürecini şöyle anlattı: "Soğuk memleketten gelmiş bir ürün, Kuzey Amerika asıllı bir ürün. Memleketim de bayağı serin olduğu için üretimin uygun olacağını düşündük. Birçok kişiye de önerdik, bahçemizi kurduk. 8 dönüm arazide 3 bin kök olarak ektik. Şu an yaklaşık 2 bin kökte güzel ürünümüz var. Daha önce de satışını yapmaya başlamıştık. Bu ayın sonunda da hasadımızı yapacağız ve kaliteli ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız."

Kaya, üretimde kimyasal madde kullanmadıklarını ve gübreleme işlemlerinde organik ürünleri tercih ettiklerini söyledi. Bu sezon yaklaşık 2 ton aronya toplamayı hedefleyen Kaya, ürünün kilogramının 250 liradan satıldığını ifade etti. Eflani'de bu yıl hava koşullarının üretim açısından olumlu geçtiğini belirten Kaya, hasat döneminden umutlu olduklarını dile getirdi.

KADINLARA ÜRETİM ÇAĞRISI

Aronya üretiminin kendisi için yalnızca bir tarımsal faaliyet olmadığını belirten Kaya, kadınların üretime katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Kaya, "Bence her kadın çok güçlü olmalı. Bir kere kadın annedir, anne demek güçlü demektir. Her annenin başarabileceğini düşünüyorum. Aronya bahçeme geldiğim zaman her fidanımı gördüğümde kim bilir kaç kişiye şifa sebebi olacak diye düşünüyorum. Hanımlar için ek gelir kapısı olur. Tüketiciye en kaliteli aronyayla buluşturmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaya'nın üretim serüveninde ailesi de aktif rol üstleniyor. Oğlu Furkan Önemli, annesinin başlattığı üretime destek vermek için bahçede çalışıyor.

"ANNEMİN SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİM"

24 yaşındaki Furkan Önemli, aronyanın faydalarını öğrendikten sonra annesinin üretim çalışmalarına daha fazla dahil olduğunu belirtti.

Önemli, bahçedeki işlerin büyümesiyle annesine destek olmak için üretimin çeşitli aşamalarında görev aldığını söyledi. Önemli, şunları aktardı: "Anneme destek oluyorum çünkü artık işlerimiz büyüdü, bahçelerimizde meyvelerimiz büyüdü. Destek olmak için bahçede yapılacak işlere yardım ediyorum. Anneme teşekkür etmek istiyorum çünkü her şey benim için başladı. Sürekli bana sağlıklı ve doğal ürünler yedirmeye çalışıyor. Sonuna kadar da destekçisiyim."

Aronyayı günlük beslenmesine de dahil ettiğini belirten Önemli, "Ara öğünlerimde tüketiyorum. Şeker düzenlemesi için gayet iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

AİLECE HASAT İÇİN HAZIRLANIYORLAR

Fatma Kaya'nın 69 yaşındaki babası İbrahim Yaran da kızının memleketine dönerek üretime başlamasından gurur duyduğunu ifade etti.

Kaya'nın azmiyle çevresinden takdir topladığını anlatan Yaran, aronya üretiminin bölgede yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Kaya, "Burada ilki yaşattı. Eflani'de çok kesimde aronya üretmeye başladılar. Devletimize de teşekkür ediyorum, bizi destekledi" dedi.