Sakarya’da etkili olması beklenen sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki 1 okulda yarın eğitime ara verildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü (yarın) okulların tatil edildiği belirtildi.Valiliğin açıklama şu şekilde:

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

'PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

- Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

'MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI'

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YALOVA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın (15 Ekim) tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.