Türkiye'de şimdiye dek sadece İstanbul'da uygulanan ve ülkenin en yoğun ulaşım projelerinden biri olan metrobüs sistemi, ilk kez başka bir şehirde hizmete giriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1.2 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirdiği metrobüs hattının ilk etabını devreye aldı. Projenin ilk test sürüşleri tamamlandı, hattın tamamı ise hizmete başladığı andan itibaren okullar açılana kadar ücretsiz hizmet verecek.

5 AYDA TAMAMLANDI: 13 DURAKLI HAT HİZMETE HAZIR

Sakarya'da ilk etapta Camili ile Gar Meydanı arasında çalışan 16.5 kilometrelik metrobüs hattı devreye alındı. Toplam 13 istasyondan oluşan güzergah, Şehir Hastanesi'nden Adapazarı şehir merkezine uzanıyor. Hattın Yenikent Bölgesi'nden merkeze uzanan kısmındaki durakların montajı da tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs projesinin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada bu projenin şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlattığını söyledi.

"İstanbul'dan sonra Türkiye'de ilk kez Sakarya metrobüsle tanışıyor" diyen Alemdar, projenin hem zaman hem maliyet açısından büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE RAYLI SİSTEM ÖNCELİĞİMİZ"

Alemdar, konuşmasında toplu ulaşımın teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şehir trafiğini rahatlatmak, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım sağlaması için bu yatırımı hayata geçirdik. Sakarya artık metrobüsle ulaşım sağlayan ikinci şehir."

Ayrıca İstanbul'daki metrobüs projesiyle kıyaslama yapan Alemdar, 12 kilometrelik hattın İstanbul'da 17 ayda tamamlandığını, Sakarya'da ise 16.5 kilometrelik hattın sadece 5 ayda bitirildiğini belirtti.

Öte yandan projenin maliyetinin güncel değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL... Alemdar, 15 Temuz itibarıyla Gar meydanı ile Camili arasında tarifeli seferlerin başlayacağını, o tarihe kadar test sürüşlerinin süreceğini ve okullar açılana kadar hattın tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.