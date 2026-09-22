Toprağın değeri yükseliyor, yatırımcıların arsa ve tarlaya olan ilgisi giderek artıyor. Satılık arsalarda metrekare fiyatlarının dikkat çeken seviyelere ulaşması ve bazı bölgelerde yıllık artışların yüzde 80’i aşması, gayrimenkul piyasasındaki hareketliliği artırdı. Ulaşım, enerji ve altyapı yatırımlarıyla birlikte bölgedeki taşınmazlara yönelik ilgi de güçleniyor.

Bu hareketliliğin dikkat çektiği adreslerden biri ise Sivas’ın Zara ilçesi oldu. İlçede satılık arsalara ilişkin güncel ilanlarda metrekare fiyatlarının yükseldiği görülürken, bazı mahallelerdeki yıllık değişim oranları dikkat çekiyor. Özellikle belirli bölgelerde yaşanan yüksek fiyat artışları, Zara’da toprağın son dönemde kazandığı değeri gündeme taşıdı.

YATIRIMLAR ZARA’YA İLGİYİ ARTIRDI

Verilere göre Zara’da satılık arsaların ortalama metrekare fiyatı 5 bin 148 TL seviyesinde bulunuyor. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı yıllık bazda yüzde 21,5 artarken, bazı mahallelerdeki yükseliş bunun çok daha üzerine çıkıyor.

Reşitpaşa Mahallesi’nde ortalama metrekare fiyatındaki artış yüzde 80,1’e ulaşırken, Şeyhmerzuban Mahallesi’nde yüzde 52,3, Yenicamii Mahallesi’nde ise yüzde 30,6 olarak kaydedildi.

ARSA FİYATLARI MİLYONLARA ULAŞTI

Zara’daki güncel ilanlarda arsa ve arazilerin fiyatları taşınmazın konumu, imar durumu, büyüklüğü ve kullanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Güncel ilanlarda 130 metrekarelik bir arsa 1,3 milyon TL’den satışa çıkarılırken, 390 metrekarelik başka bir arsanın fiyatı 5,5 milyon TL olarak belirlendi. 502 metrekare büyüklüğündeki imarlı bir arsa ise 4,4 milyon TL bedelle ilana çıktı.

BAZI MAHALLELERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik, ilçedeki yatırım ve altyapı gündemiyle birlikte değerlendiriliyor. Zara’da ulaşım, enerji ve konut alanlarında gündeme gelen projeler, ilçenin ekonomik hareketliliğini destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Özellikle Yıldızeli-Sivas-Zara-İmranlı güzergahındaki ulaşım yatırımları, ilçenin çevre merkezlerle bağlantısı açısından önem taşıyor. Ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra enerji alanındaki yatırımlar da bölgenin ekonomik gündeminde öne çıkıyor.

İlçede Güneş Enerji Santrali yatırımlarının hayata geçirilmesi ve farklı alanlarda yürütülen çalışmalar, Zara’daki hareketliliği artıran gelişmeler arasında bulunuyor.