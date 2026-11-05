Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

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OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Anadolu Otoyolu'nun Arifiye gişelerinde durdurulan ve 34 yaşındaki E.C'nin kullandığı araçta arama yapıldı.

248 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU

Kontrollerde 248 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki E.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.