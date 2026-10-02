“İSTANBUL DEFTERİNİ YAVAŞ YAVAŞ KAPATIYORUZ”

Furkan Kızılay, yeni evindeki gelişmeleri anlattığı paylaşımında, “Bir aydır başımıza gelmeyen kalmadı ama yeni gelişmeler var tabii. Mutfak dolapları, tezgâhlarımız geldi. Valla uzun sürdü ama istediğimiz gibi oluyor. Zaten acele işe şeytan karışır derler” ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki evlerindeki eşyaları da topladıklarını belirten Kızılay, yeni eve henüz tamamen yerleşemediklerini ancak inşaatın bitmesine sayılı günler kaldığını söyledi.