İSTANBUL DEFTERİNİ KAPATTI
Furkan Kızılay, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam kurmaya hazırlanıyor. “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle tanınan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile 1 Haziran 2025'te evlenmişti.
DOĞAYLA HAYATI SEÇTİ
İstanbul'un yoğunluğu, trafiği ve stresinden uzaklaşmak isteyen Kızılay, yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı Sapanca'daki evine taşınma kararı aldı. Ancak çiftin yeni yuvasına kavuşması beklediklerinden uzun sürdü.
TADİLAT GÜNLERCE AKSADI
Sapanca'daki evin tadilatında yağmur ve çamur nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşandı. Seramiklerin yanlış gelmesiyle de süreç uzarken, Kızılay tüm bu aşamaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, son olarak mutfak dolapları ve tezgâhların geldiğini duyurarak tadilatın artık sona yaklaştığını söyledi.
“İSTANBUL DEFTERİNİ YAVAŞ YAVAŞ KAPATIYORUZ”
Furkan Kızılay, yeni evindeki gelişmeleri anlattığı paylaşımında, “Bir aydır başımıza gelmeyen kalmadı ama yeni gelişmeler var tabii. Mutfak dolapları, tezgâhlarımız geldi. Valla uzun sürdü ama istediğimiz gibi oluyor. Zaten acele işe şeytan karışır derler” ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki evlerindeki eşyaları da topladıklarını belirten Kızılay, yeni eve henüz tamamen yerleşemediklerini ancak inşaatın bitmesine sayılı günler kaldığını söyledi.
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Oyuncu, “İstanbul defterini yavaş yavaş kapatıyoruz. Eşyalarımızı da topladık, yeni evimize koyduk ama tam yerleşemedik çünkü hâlâ inşaat devam ediyor” dedi.
SON RÖTUŞLARI KENDİ ELLERİYLE YAPTI
Tadilatın son aşamasına gelen Furkan Kızılay, yeni yuvasındaki bazı işleri de kendi elleriyle tamamladı. Uzun süren hazırlıkların ardından çift, doğayla iç içe yeni hayatlarına başlamak için gün saymaya başladı.
Kızılay, Sapanca'da yaşama fikrinin uzun zamandır aklında olduğunu belirterek şehir hayatının kendisini yıprattığını anlattı.
“KALİTELİ BİR YALNIZLIK ARAYIŞINDAYDIK”
Şehirdeki yoğunluk, trafik ve stresin kendisini yorduğunu dile getiren Kızılay, eşiyle birlikte daha sakin bir hayat istediklerini söyledi.
Oyuncu, bu kararlarını “Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık” sözleriyle özetlerken, hayalini kurdukları doğayla iç içe yaşam için artık son hazırlıkları yaptıklarını belirtti.
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