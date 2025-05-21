Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ait olan konut fiyat endeksi (KFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre ülke genelinde konut fiyatları nominal olarak artış gösterse de, enflasyon etkisinden arındırıldığında birçok şehirde reel anlamda düşüş yaşandı. En dikkat çekici sonuç ise, sadece Ankara'nın yatırımcısına reel kazanç sağlaması oldu.

REEL DEĞER DÜŞÜŞTÜ

Nisan ayında konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış kaydetti. Ancak bu artış, enflasyondan arındırıldığında yüzde 1,5 oranında gerilemeye dönüştü. Yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 32,9 oranında nominal artış yaşanırken, reel olarak konutların değeri yüzde 3,6 oranında düştü.

SADECE ANKARA REEL GETİRİ SAĞLADI

İller bazında incelendiğinde ise Türkiye genelinde konut yatırımının yalnızca Ankara’da enflasyona karşı kazanç sağladığı görülüyor.

Başkentte yıllık reel getiri yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

İstanbul'da konutlar yüzde 2,5, İzmir'de ise yüzde 5,1 oranında reel değer kaybına uğradı.

EN FAZLA KAYIP OLAN ŞEHİRLER

Verilere göre, reel anlamda en fazla değer kaybı Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş üçlüsünde yaşandı. Bu şehirlerde yıllık reel kayıp oranı yüzde 9,3 olarak ölçüldü. Onları sırasıyla şu bölgeler izledi:

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane: %-8,2

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli: %-7,9

Konya, Karaman: %-7,5

Antalya, Isparta, Burdur: %-6,9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA DEĞER KAYBI DAHA SINIRLI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fiyatların reel olarak en az gerilediği bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri oldu. Doğu Anadolu illerinde yıllık nominal fiyat artışı yüzde 37,5’e ulaşırken, reel kayıp sadece yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı. Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 35’lik nominal artışa rağmen, reel düşüş yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

DOLAR BAZINDA HALA GÜÇLÜ KAZANÇ

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin analizlerine göre, konut fiyatları dolar bazında da önemli bir yükseliş gösterdi.

Eylül 2018’deki en düşük seviyeden bugüne kadar fiyatlar dolar cinsinden nominal olarak yüzde 163,8 arttı. Aynı dönemde ABD enflasyonundan arındırıldığında bu artış yüzde 107,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu da uzun vadeli yatırımcı için konutun, döviz bazında dahi güçlü bir araç olmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.