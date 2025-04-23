Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri olan İstanbul, fay hatlarına olan yakınlığı sebebiyle büyük bir deprem riski taşıyor. Bu risk karşısında alınacak önlemler, can kayıplarını ve panik durumlarını en aza indirmede belirleyici rol oynuyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşların, afet anında güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için önceden toplanma alanlarını bilmeleri büyük önem taşıyor.

TOPLANMA ALANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen acil toplanma alanları, 2025 itibarıyla e-Devlet sistemiyle entegre olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar, sadece liste şeklinde değil, harita üzerinden görsel olarak da kendilerine en yakın toplanma alanlarını inceleyebiliyor.

Toplanma alanınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra harita üzerinden adresinize en yakın alanları görebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde yürüyerek ulaşabileceğiniz güvenli alanları önceden inceleyebilir ve olası bir afet durumunda takip edeceğiniz güzergahı belirleyebilirsiniz.

İSTANBUL'DA ÖNE ÇIKAN DEPREM TOPLANMA ALANLARI

İstanbul genelinde binlerce açık alan, acil durum toplanma noktası olarak belirlendi. Bu alanlar; yapı yoğunluğunun az olduğu, geniş ve açık bölgelere kuruluyor. Enkaz riskinin düşük olması, bu alanların belirlenmesinde önemli bir kriter.

İşte bazı ilçelerde öne çıkan toplanma alanları:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı