Marmara Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, İstanbullularda büyük endişe yarattı.

Depremle ilgili açıklama yapan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının beklenen bir artçı olduğunu belirterek, kaygılanacak bir durum olmadığını vurguladı.

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır. Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız. Uğurlusu olsun" ifadelerini kullandı.