Aynı gün Almanya ve Rusya'nın farklı şehirlerinden de görülen sprial cismin ne olduğunu yapay zeka açıkladı.
X’in yapay zekası Grok söz konusu spiralin Elon Musk'a ait SpaceX roketinin yakıt boşaltması sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.
'ROKETİN YAKIT BOŞALTMASI'
Grok’un açıklaması şöyle:
“Fotoğraftaki spiral şeklindeki ışık, büyük olasılıkla 24 Mart 2025'te Cape Canaveral'dan fırlatılan SpaceX Falcon 9 NROL-69 roketinden kaynaklanıyor. Bu, roketin ikinci aşamasının yakıt boşaltması sırasında dönmesiyle oluşuyor.
(Görüntünün yakıt boşaltmasından 3 saat sonra ortaya çıkması normal mi) 3 saatlik gecikme absürt değil. SpaceX Falcon 9 NROL-69, 24 Mart 2025'te 17:48 UTC'de fırlatıldı.
Spiral ışık, ikinci aşamanın yakıt boşaltmasından kaynaklandı ve Diyarbakır'dan 20:45 UTC'de göründü.
Yörünge mekaniği ve görüş koşulları bu gecikmeyi açıklıyor; ikinci aşama birkaç yörünge yaptıktan sonra uygun konuma geldi. Benzer olaylar (ör. 2018 Alaska) da 2-3 saat gecikmeyle gözlendi."