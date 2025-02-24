İstanbul'da beş gündür süren kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. İstanbullular yeni haftaya eksi 2 dereceyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.

AKOM yağış beklenmediğini belirtirken sabah saatlerindeki eksi 2 derece yerini akşam 2 dereceye bırakacak.

AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

-İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası bölgemizi terk ediyor.

-Bu nedenle sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, hafta sonu ortası itibariyle aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir.