1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı. Kafile otobüsünde İstanbul’a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

Anjiyo yapılan Elvin Mendy'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İstanbulspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."