İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49 sıralarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.99 kilometre derinlikte başlayan sarsıntı 13 saniye sürdü. 127’den fazla artçı oluştu. İstanbul Valiliği can kaybı ve yıkım yaşanmadığını, yaralanan 236 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

İSTANBUL’A İHANETTEN VAZGEÇİN

Korkutan deprem, 1999’dan sonra toplanma alanlarına inşaat yapıldığı, kaçış yollarının otoparka çevrildiği, rantsal dönüşüm yapıldığı gerçeğini hatırlattı. Bu tablo ortadayken “Yıkım olur” denilen beton Kanal’da inşaatların hızlandırılması tepki çekti. “Projeden vazgeçin” çağrısı yapıldı.

TOPLANMA ALANI BULAMAYAN VATANDAŞ BARİYERİ YIKTI

Deprem olunca vatandaş kendini sokağa attı, ancak sığınacak yer bulamadı. Güngören’de CHP örgütünün, bir arazideki demir paravanları söküp halkı alana aldığı sosyal medyaya yansıdı. Paravanla çevrilen araziye inşaat yapılacağı söyleniyor. Güngören Belediye Başkanı AKP’li Bünyamin Demir ise, twit atıp, “İlçemizde olumsuz bir duruma rastlanmadı” dedi.

CAN KAYBI YOK

AFAD depremler sonrasında can kaybının olmadığını açıkladı. İlk incelemelere göre karayollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasar yok.

151 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre deprem sırasında yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı. Başka da can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.

ARTÇILAR SÜRECEK

Depremin ardından toplanan İBB Deprem Bilim Kurulu, artçıların bir süre devam edeceği uyarısında bulundu. Kurul, şu açıklamayı yaptı: “İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı. Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak, spekülatif değerlendirmelere itibar etmemek önemlidir.”