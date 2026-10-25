İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda kontroller ve aramalar yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasına gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yamaç da denetime katıldı.

Çocuklara hediye verdi, sürücülerle sohbet etti

Denetim sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle yolculuk yapan çocuklarla da yakından ilgilendi. Yıldız, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Uygulamanın ardından Hamidiye Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Yıldız, iş yerlerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla çay içip sohbet eden Yıldız, kendisine iletilen talep ve sorunları dinledi.

“İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an en büyük başarımızdır”

Denetim sırasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte huzurun sağlanması için önleyici güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Yıldız, “İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. Ölçümüz, suçla mücadelede önleyici tedbirleri artırmak” dedi.

Suçla mücadelede sahadaki çalışmaların artırılacağını belirten Yıldız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizim için ölçü şudur: İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır. Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.”