Olayın basına yansımasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yürütüldüğü, olay sonrası tüm öğrencilerin sağlık kontrollerinden geçirildiği, eğitimlerine devam etmelerine engel bir durumun bulunmadığı" belirtildi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Okul yönetiminin 11. sınıf öğrencileri hakkında Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu üzerinden disiplin sürecini işletmeye başladığı açıklandı. Ayrıca; rehberlik servisi tarafından olayla ilgili önleyici görüşmeler yapıldığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleyici çalışmaları başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği ve eğitim ortamının huzuru temel önceliğimizdir. Gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir" denildi.