İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/417 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/417 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Pirimehmetpaşa Mahalle/mevki , 2994 Ada No, 13 Parsel No, 1.412,00 m2 Yüz Ölçümü, Altında 10 Dükkan Olan Kargir İş Hanı niteliğinde taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi
Adresi : Piripaşa Mahallesi Müze Sokak No:30 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti : 38.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Adresi : Piripaşa Mahallesi Müze Sokak No:30 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti : 38.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:40
27/03/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.