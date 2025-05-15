İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/50 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , EyüpSultan İlçe , Esentepe Mahalle/mevki , 904 Ada No , 14 Parsel No , 30/237 Arsa Payı , 273,34 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliiği "Yedi Katlı Betonarme Aparatman ve Arsası" 3.normal Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm NiteliğiÇ.a.p Li Daire Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Esentepe Mahallesi, Sarraf Sokak,No: 4, K: 3 D: 11Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 6.750.000,00 TL(1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:40

13/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02223677

