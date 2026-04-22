İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/903 Esas



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/FESCİLER Mevki , 2792 Ada No , 2 Parsel No , 10,25m2 Yüz Ölçümlü Kagir Dükkan nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Beyazıt (Çarşı) Mahallesi, Fesçiler Caddesi, No 105 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 80.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:50

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

