İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/136 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, Seyit Ömer Mahalle, 1745 Ada, 29 Parsel, 8/100 Arsa Payı/Payda, 197,88 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Altı Katlı Kargir Apartman, Çekme Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Seyyid Ömer Mah. Taşköprülüzade Sok. No: 21, Özler Apartmanı K: 4 (Çekme Kat) D:11 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 5.600.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 15:00

18/05/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02473300