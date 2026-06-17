İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/580 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/580 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ŞEYH RESMİ Mahalle/Mevki , 1446 Ada No , 8 Parsel No , 58,00m2 Yüz Ölçümlü , Bir Dükkanı Olan Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 30/160 Arsa Paylı , 1. Kat 2 Nolu '' Daire'' Vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Ali Kuşçu (Tapuda Şeyh Resmi) Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi18/2Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 870.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ŞEYH RESMİ Mahalle/Mevki , 1446 Ada No , 8 Parsel No , 58,00m2 Yüz Ölçümlü , Bir Dükkanı Olan Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı, 30/160 Arsa Paylı , 2. KAT 3 NOLU '' Daire '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Ali Kuşçu (Tapuda Şeyh Resmi) Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi18/3 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 870.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ŞEYH RESMİ Mahalle/Mevki , 1446 Ada No , 8 Parsel No , 58,00m2 Yüz Ölçümlü, Bir Dükkanı Olan Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı, 40/160 Arsa Paylı , 3. Kat 4 NOLU '' Daire '' Vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Ali Kuşçu (Tapuda Şeyh Resmi) Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi18/4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 1.160.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:20

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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