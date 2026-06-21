İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/88 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/88 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , SARAÇİSHAK Mahalle/Mevki , 730 Ada No , 74 Parsel No , 105m2 Yüz Ölçümlü, Dört Katlı Dört Daireli Kargir nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 15/100 Arsa Paylı BODRUM KAT 1 NOLU '' Daire (Mesken)'' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Saraç İshak Mahallesi, Köşklü Hamam Sokak No 13 Timur İş Hanı Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 3.500.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , SARAÇİSHAK Mahalle/Mevki , 730 Ada No , 74 Parsel No , 105m2 Yüz Ölçümlü, Dört Katlı Dört Daireli Kargir nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 25/100 Arsa Paylı , 1. KAT 3 NOLU '' Daire (Mesken)'' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi : Saraç İshak Mahallesi, Köşklü Hamam Sokak No 13 Timur İş Hanı Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 2.500.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:20

12/06/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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