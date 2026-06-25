İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1050 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1050 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Ortaköy Mahalle, 33 Ada No, 2 Parsel No, 272/1360 Arsa Payı/Payda, 906,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş, Nit. Bahçeli Kargir Bina, 2.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Katta Yaşam Mahalli Olan Konutun Tamamı. Adresi : Ortaköy Mah. Portakal Yokuşu Cad. No:69 K:2 D:4Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 102.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:55

18/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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