İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
2025/1112 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Gültepe Mevkii, 6190 ada 1 parsel sayılı 166,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği arsa vasıflı olup, 85/320 arsa paylı, 2. kat, 7 nolu dubleks konut vasıflı taşınmazın 2/17 hissesidir. Adres: Ortabayır Mah., Mayıs Sk. No:51 K D:7 Ve 8Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:35
24/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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