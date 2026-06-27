İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1112 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Gültepe Mevkii, 6190 ada 1 parsel sayılı 166,00 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği arsa vasıflı olup, 85/320 arsa paylı, 2. kat, 7 nolu dubleks konut vasıflı taşınmazın 2/17 hissesidir. Adres: Ortabayır Mah., Mayıs Sk. No:51 K D:7 Ve 8Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:35

24/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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