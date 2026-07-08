İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

BORÇLU NEW DEFNE İNŞAAT MOBİLYA ÜRETİMİ OTO. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİNE

İCRA EMRİNİN VE KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2024/3121 ESAS

ALACAKLI: ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ

BORÇLU: NEW DEFNE İNŞ. MOBİLYA ÜRETİMİ OTO. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 63******07 Vergi Nolu

TAKİP MİKTARI: 6.615.948,34.TL ASIL ALACAK (İstenen: %135 Yıllık Diğer)

1.811.115,86 TL İşlemiş Faiz Temerrüt Faizi % 135,00 15/04/2024 - 27/06/2024 90.555,79 TL BSMV

8.517.619,99 TL Toplam Alacak

İPOTEK DÖKÜMÜ: Diyarbakır İli, Sur İlçesi Yukarıkılıçtaşı Köyü 7120 Ada 1 Parsel Zemin +1+2 Katlı 8 Nolu Bb Mesken Niteliğindeki Taşınmaz 21/03/2024 Tarih, 7151 Yevmiye No İle, 1 Dereceden, 30.000.000,00 TL Bedelli

Alacaklı vekili tarafından borçlu şirket hakkında yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlu NEW DEFNE İNŞ. MOBİLYA ÜRETİMİ OTO. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİne gönderilen icra emri ve kıymet takdir raporunun iade edilmesi ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adres tespiti yapılamaması nedeniyle, icra emri ve kıymet takdir raporunun 7201 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borcu iş bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 güne 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, İİK.nun 149. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği 30 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Ayrıca, mezkür ipotekli taşınmaz hakkında, Diyarbakır İcra Dairesi 2024/1644 Talimat sayılı dosyasından 08/08/2024 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde, Diyarbakır İli, Sur İlçesi Yukarıkılıçtaşı Köyü 7120 Ada 1 Parsel Zemin +1+2 Katlı 8 Nolu Bb Mesken Niteliğindeki Taşınmazın değeri 6.828.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazların ayrıntılı özellikleri ve diğer bilgileri kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.

Kıymet taktir raporuna bir itirazınız var ise, iş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren kanuni 7 (yedi) günlük süreye 15 (on beş) gün ilavesi ile 22 (yirmi iki) gün içinde, İstanbul İcra Mahkemesi nezdinde itiraz edilmesi ve itiraz edildiğine dair icra dosyasına bilgi verilmesi, itiraz edilmemesi halinde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği, ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 13/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02504992