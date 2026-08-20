İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/45 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 3961 Parsel No , 96,04m2 Yüz Ölçümlü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 16/80 Arsa Paylı ,1. NORMAL KAT 3 NOLU '' Daire '' vasıflı Bağımsız Bölümün 3/16 hissesi niteliğindedir.Adresi: Yıldırım Mahallesi, Buğday Sokak No 52 D 3 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 937.500,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:10

17/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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